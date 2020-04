Extrem starke Pipeline: Unser Geheim-Favorit hat 24 mRNA-Entwicklungskandidaten in seinem Portfolio, davon 12 in klinischen Studien. Vier dieser Programme befinden sich in oder bereiten sich auf Phase-2-Studien vor, und das Unternehmen bereitet sich auf seine erste Phase-3-Studie vor. Das Unternehmen arbeitet neben dem COVID-19 auch an Impfstoffen zu Zika, CMV und RSV. Neben Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten betreibt das Unternehmen auch aktive klinische Forschungsprogramme für therapeutischen Krebsvakzinen und neuartigen Herzkreislauftherapien.