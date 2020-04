Die Sensationsmeldung: Deutsche Wissenschaftler haben einen COVID-19-Wirkstoff gefunden. Bei In-Vitro-Tests wurde durch die Anwendung von 2-Deoxy-D-glucose (“2-DG”) die Vermehrung des SARS-CoV-2 Virus VOLLKOMMEN eliminiert. Diese Meldung kommt definitiv einer Sensationsmeldung gleich.

Zur Zeit wird wie besessen weltweit an einem Heilmittel bzw. an einer Impfung gegen Covid-19 geforscht: Jetzt mit Erfolg, wie es scheint. Man stellt dem Virus eine Falle, in die er hineintappt…

Aufrund der Brisanz dieser Meldung wurde die Aktie von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) von den kanadischen Börsenbehörden vom Handel ausgesetzt, was ich ausdrücklich begrüße, denn zur Zeit wird mit dem Covid-19-Thema auch viel Schindluder getrieben. Die Klarstellung der News verstärkt für mein Gefühl aber noch das Gewicht der Original Meldung:

(Zitat WPD Pharmaceuticals): Das Unternehmen erhebt derzeit keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Ansprüche darauf, dass dieses Produkt das Covid-19- (oder SARS-2) Coronavirus eliminieren oder heilen kann. – (Meinung Autor): Natürlich nicht, denn sonst würde der Kurs der Aktie auf 50$ oder höher stehen! (Zitat WPD Pharmaceuticals): Unser Chief Scientific Officer hat mit der Erstellung von Protokollen für unsere eigene Forschung begonnen, um zu untersuchen, ob WP1122 eine wirksame Behandlung für Viren sein kann. Dies geht aus unserer Pressemitteilung vom 24. März 2020 hervor, in der unsere Zusammenarbeit mit CNS angekündigt wird. – Meinung Autor: CNS Pharmaceuticals (NASDAQ: CNSP), Moleculin Biotech (NASDAQ MBRX) und WPD Pharmaceuticals (CSE: WBIO) bündeln ihre Kräfte, um zusammen an der möglichen Validierung von WP1122 als Covid-19 Medizin zu arbeiten. (Zitat WPD Pharmaceuticals): Die in unserer vorherigen Pressemitteilung erwähnte Veröffentlichung ist eine von Experten begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift. Wir akzeptieren es als Ergebnis einer Studie, müssen jedoch eigene Untersuchungen und Versuche durchführen, um festzustellen, ob WP1122 in einem klinischen Umfeld Ergebnisse erzielen kann. WPD bereitet derzeit einen präklinischen Entwicklungsplan, einen klinischen Entwicklungsplan und einen Zuschussantrag für die Verwendung von WP1122 in Covid-19 vor, um diese Ergebnisse zu bestätigen. – Meinung Autor: Aufgrund der brisant guten Ergebnisse der Frankfurter Forscher von der Goethe-Universität kann man mit einem zeitnahen Start rechnen.

Jedenfalls war die Originalmeldung so gut, dass die Aktie am US Markt (Ticker: WCOTF) mit einem Kurs von sage und schreibe 10,00 USD eröffnete – ein Plus von 1.329%.

Die Handelsaussetzung wurde offiziell wieder aufgehoben und somit beginnt der Handel am Montag um 8:00 Uhr an der Börse in Kanada (14:00 Uhr nach deutscher Zeit) und man kann durchaus mit einem noch größeren Ansturm rechnen als ursprünglich erwartet.

Sie als europäischer Anleger müssen aufgrund des Feiertages am Montag auf Dienstag warten, sofern Sie nicht die Möglichkeit haben, in Kanada Aktien zu kaufen.

HIER DER ORIGINALTEXT ZUR AM MONTAG UM 9:00 IHR VERÖFFENTLICHTEN NEWS

Forscher der Universität Frankfurt haben die Wirkung verschiedene Wirkstoffe auf den SARS-CoV-2 Virus in vitro erforscht und die Ergebnisse am 11. März 2020 bei Nature Research eingereicht. Die Autoren berichteten, dass die Hemmung der Glykolyse von SARS-CoV-2 Viren durch nicht-toxische Konzentrationen von 2-Deoxy-D-glucose (“2-DG”) verhindert wurde, was die SARS-CoV-2-Vermehrung vollständig unterband.

Die Glykolyse ist ein Prozess, bei dem Zellen Glukose in Energie umwandeln und infizierte (Wirts-) Zellen durch Viren befallen werden. 2-DG unterbindet die Glykolyse, da es sich zwar um Glukose handelt, es sich jedoch tatsächlich um einen Köder handelt, der NICHT in Energie umgewandelt werden kann.

Obwohl 2-DG gegen SARS-CoV-2, aktiv ist, ist es als klinische Therapie NICHT geeignet, da es zu schnell vom Körper abgebaut wird. WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) Wirkstoff WP1122 löst dieses Problem, da es sich um ein “Prodrug”, einem Wirkstoff, der durch die Metabolisierung im Körper aktiv wird, von 2-DG handelt. Seine Struktur ermöglicht es ihm, viel höhere Gewebe- bzw. Organkonzentrationen als “pures” 2-DG zu erreichen, aber sobald es sich in der Zelle befindet, verwandelt es sich zu genau demselben 2-DG, das sich In-Vitro bei den Frankfurter Forschungen als so effektiv erwiesen hat.

Der Wirkstoff WP1122, an dem WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) die Verwertungsrechte für 20 europäische Länder + Russland und Asien besitzt, wird als “Prodrug” von 2-DG bezeichnet, bei dem 2-DG chemische Elemente zugesetzt werden, um seine Abgabe in vivo (im menschlichen Körper) zu verbessern. Nach der Verabreichung werden diese hinzugefügten Elemente durch normale Stoffwechselprozesse entfernt und es verbleibt reines 2-DG in den Zellen.

NEWS-FAZIT:

Klingt auf den ersten Blick ein wenig kompliziert, aber es ist im Prinzip doch einfach: Der Virus braucht zur Vermehrung Glukose – ohne Glukose KEINE Vermehrung! 2-DG gaukelt dem Virus vor, verwertbare Glukose zu sein und der Virus stürzt sich begierig auf diese vermeintliche Energiequelle, die es zur Vermehrung benötigt. Es kann aber aus 2-DG keine Energie beziehen und somit kann es sich nicht vermehren und stirbt einen bedeutungslosen Tod.

WP1122 ist im Kern 2-DG, ergänzt durch Zusätze, die es dem Körper erlauben, 2-DG besser aufzunehmen. Diese Zusätze dienen tatsächlich nur zur besseren Anlieferung in die Zellen und werden normal verstoffwechselt.

Diese Entdeckung hat unseren Entwicklungsanstrengungen einen Turboantrieb verliehen. Wir bewegen uns so schnell wie möglich, um WP1122 für klinische Studien vorzubereiten. Da die USA und die EU beschleunigte Genehmigungsverfahren für COVID-19-Projekte festgelegt haben, erwarten wir, dass dies sehr schnell gehen wird. Wir freuen uns auf die Hilfe von WPD, insbesondere in Bezug auf die Beschleunigung der Dinge in Europa. WALTER KLEMP, DIRECTOR WPD PHARMACEUTICALS + CEO MOLECULIN BIOTECH

Ich denke, dass wir den Start der klinischen Studien mit WP1122, sowohl in Europa als auch in USA, schneller sehen werden als von vielen erwartet!

WPD PHARMACEUTICALS INC.*

DR. WALDEMAR PRIEBE – GENIE UND MASTERMIND HINTER WPD PHARMA

Dr. Waldemar Priebe ist der Gründer von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) und hat augenscheinlich gute Beziehungen zur Wall Street. Denn er ist auch der Gründer von Reta Pharmaceuticals (NASDAQ: RETA), einem “3-Milliarden-Dollar-Brocken“, deren Aktie in den letzten Jahren von 11 auf 260 Dollar (US) stieg, ferner von CNS Pharmaceuticals (NASDAQ: CNSP) und auch Gründer von Moleculin Biotech (NASDAQ: MBRX). Alle diese Firmen arbeiten in der Krebsforschung (Bauchspeicheldrüsen Krebs, Leukämie, Gehirntumore, Augenkrebs) auch zusammen.

Prof. Dr. Priebe, gebürtig aus Polen mit deutschen Wurzeln, ist eine weltweit anerkannte Koriphäe und hat über 210 Fachartikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. Zudem hat seine Arbeit zu über 75 Patenten geführt. Er hat mehrere nationale und internationale Konferenzen organisiert und war mehr als 150 Mal als Dozent eingeladen.

Priebe ist mit über 31 Mio. Aktien auch Hauptaktionär von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) – 56 Mio. Aktien liegen allein bei Insidern.

Für mich ist aber WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R) die bei weitem beste Wahl aus dieser Selektion, denn während die NASDAQ-Unternehmen (CNS Pharma, Moleculin) ihre Forschungsgelder über Kapitalerhöhungen aufnehmen müssen, ist WPD Pharmaceuticals in der glücklichen Lage, immer wieder EU-Förderungen in erheblichem Ausmaß zu erhalten!

Insgesamt flossen schon 100 Mio. USD in die Entwicklung der Arzneimittel-Entwicklungspipeline von WPD Pharmaceuticals (WKN: A2PX9R), mit Schwerpunkt auf Augenkrebs, Hirntumor, Leukämie und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Zuletzt flossen Zuschüsse in Höhe von ca. 14 Mio. USD vom “Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung”.