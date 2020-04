Cannabis Aktien – der neue Hype bei Anlegern

Trotz der derzeit desaströsen Lage auf dem Aktienmarkt sollte der Hype um die Cannabis Aktien nicht außer Acht gelassen werden. Auch wenn die Blase der Cannabis Aktien schon geplatzt ist, sollte man jetzt die Chance ergreifen und in diesen Markt einsteigen. Denn gerade Cannabis ist im Kommen und wird von Monat zu Monat beliebter. Dies auch nicht ohne Grund. Cannabis vor allem CBD Öl von Cannapa ist ein Allrounder der Extraklasse, ist frei verkäuflich und kann bei zahlreichen Beschwerden helfen. Zudem wächst der Markt an medizinischem Cannabis und wird zudem nicht nur verschrieben, sondern bereits in einigen Kliniken eingesetzt.

Was ist Cannabis eigentlich?

Um jedoch das Investment zu verstehen, muss man natürlich zuerst wissen, was Cannabis genau ist. Natürlich kennt im Grunde jeder Cannabis oder Marihuana, wie es auch genannt wird. Doch hierbei gibt es einige Unterschiede. Während CBD, welches im Handel vollkommen legal erhältlich ist, aus der Cannabispflanze gewonnen wird und nicht psychoaktiv wirkt, besteht medizinisches Cannabis zu einem Teil aus THC, also der berauschenden Substanz von Cannabis.