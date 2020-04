Die elektrifizierten Streckenabschnitte sollten Aushängeschilder der elektromobilen Zukunft des Lastenverkehrs sein. Eine der beiden eHighway-Strecken auf der A5 bei Darmstadt wurde vor knapp einem Jahr Anfang Mai 2019 in Betrieb genommen, die andere auf der A 1 bei Lübeck Ende Januar dieses Jahres. Eine dritte auf einer Bundesstraße in Baden-Württemberg sollte schon in Betrieb sein,

Der Beitrag Oberleitungen für Autobahnen: Auf dem E-Highway ist nichts los erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.