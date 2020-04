Infineon, Nordex, Wirecard – das zahlte sich aus

Ist es wirklich erst wenige Wochen her? Schaut man sich die aktuelle Börsenlandschaft an, könnte man denken Corona wäre wirklich nur eine starke Grippe für die Finanzmärkte gewesen. Die FED stellt derzeit das stärkste kurzfristige Gegenmittel was es gibt: Liquidität. Ob das langfristig die Folgen lindern kann, ist offen. Diese Frage beleuchten wir natürlich täglich im Newsletter – hier zu testen. Nach 14 Tagen gibt es ohne Wenn und Aber das Geld zurück, wenn es nicht gefällt. Blicken wir zurück auf unseren Newsletter von Ende März…