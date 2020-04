Quarantäne-Verweigerer in die Psychiatrie: Das zumindest plant nach einem Bericht des MDR die sächsische Landesregierung mit sogenannten Quarantäneverweigerern. Quarantäneverweiger sind Personen, die trotz gesundheitsamtlicher Anordnung, die eigene Wohnung nicht zu verlassen, im öffentlichen Raum aufgegriffen werden. Es ist ein Rückfall in düsterste Zeiten, in denen für irrsinnig erklärt wurde, wer sich dem Staat widersetzt hat.

Der Beitrag Sachsen: Quarantäne-Verweigerer sollen in die Psychiatrie gesperrt werden erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Tomas Spahn.