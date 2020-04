Corona – kommt der zweite Aktien-Crash?

Liebe Leser, bei DAX 8.500 hatten wir Euch ein offensives “Go” für den Markt in Euer Investmentbuch in unserem Börsendienst (übrigens Ostern 2 Wochen zum Testen, jederzeit kündbar) geschrieben. Dies hat unsere und Eure Depots merklich verbessert. Jetzt – 3 Wochen später bei 10.600 – wollen wir Eure Euphoriebremse sein. Es gilt, die Früchte in Sicherheit zu bringen und dann in der zweiten Welle sich für die nächsten 10! Jahre aufzustellen. Wir stellen die Weichen mit Euch: Für Aktien, aber sogar kurzfristig auch für Gold. Aber kurzfristig mit Vorsicht. Dies hat 10 Gründe und die wollen wir ausführen:

1) Die Stimmung der privaten Anleger in den USA ist unglaublich positiv. Die sehr große Mehrheit erwartet auf ein Jahr ab jetzt steigende Kurse. So enden gewöhnlich keine Crash-Phasen.