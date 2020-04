Öl – jetzt die große Chance nutzen?

Liebe Leser, das OPEC-Meeting steht an. Jetzt Öl kaufen? Wenn ja, wie? In ETFs/ETCs investieren, in Optionsscheine, in Aktien pur? Oder in exotische Scheine? Was aber bedeuten Rollverluste, Terminmarkt, Forward-Kurve, warum rollt man Öl, worauf müsst Ihr achten, damit Ihr kein Geld verliert und vor allem – was sind die besten Aktien und die besten Produkte, um da jetzt dabei zu sein. Wir erklären all dies, denn WISSEN ist bei Öl-Investments essentiell. Mit falschem Einstieg vernichtet man Geld, mit dem richtigen kann man viel Geld verdienen. Die WKN SR6xxx und SR6xxx der SG sind extrem spannende Inline-Scheine. Diese gibt es ebenso wie ein 10-Minuten-Spezialvideo zu Öl heute früh für Euch als Leser und Abonnenten. Dazu die richtigen Papiere auf die Öl-Aktien. Wer dabei ist – ab 9 Uhr bei uns. Wer uns testen mag und auch Lust auf diese Scheine hat, die Renditen von bis zu 400% ermöglichen dank der – nächster Faktor – ÖL-Volatilität - der kann uns hier gerne testen. Jederzeit kündbar, natürlich. Wir wollen überzeugen, nicht knebeln. Schöne Ostern – Euer TEAM Feingold Research