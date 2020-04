Soll man jetzt Aktien kaufen?

Liebe Leser, kennen Sie jemand, der in der jüngsten Corona-Krise alles richtig gemacht hat? Aktien verkauft bei 13.500, abgesichert oder short gegangen, dann bei 8.000 – 8.500 wieder gekauft? Shorts aufgelöst, komplett? Wir nicht. Wir haben erste Positionen schon oberhalb der 11.000 erworben, wir sind nicht mit 100% Short-Positionen in die Corona-Krise gegangen, wir haben die Dimension anfangs nicht für möglich gehalten, wir haben bei 8.500 einige Aktien long gekauft, aber nicht 100% des Depots. Vermutlich haben wir jeden Tag etliche Fehler gemacht. Man hätte jeden Tag vieles besser machen können. Aber – wer jetzt nachher erklärt, warum dies oder das genauso kommen musste – geschenkt. Solche Leute gibt es. Reichlich. Aber – dies bringt für Ihr Geld unserer Meinung nach gar nichts. Börse und Investieren und Vermögen bilden ist kein “ich habe es doch genau gewusst”. Es ist ein “Chancen und Risiken abwägen” und strategisch investieren. Kurzfristig und auch langfristig. Wir kennen niemanden, weder Vermögensverwalter noch Fondsmanager noch Freunde oder Bekannte, ob 20 oder 40 Jahre im Geschäft, die in der aktuellen Krise alles richtig gemacht hätten. Nicht einmal “fast alles”. Wer ehrlich ist, der sagt uns und so sagen wir es auch – wir haben die größten Fehler vermieden und sind mit einem blauen Auge bisher rausgekommen. Und für uns alle könnte gelten – das ist schon eine ganz schöne Menge. Habt frohe Ostern und danke für Euer Vertrauen in unseren Börsendienst, jeden Tag. Bis Osterdienstag – Euer TEAM Feingold Research