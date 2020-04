ETF-Investment für Faule: Mit diesem Fonds ganz einfach in mehrere Assetklassen investieren

Ein ETF für Faule

Wenn dir selbst das ETF-Weltportfolio zu viel Aufwand ist, kannst du auch nur in einen einzigen ETF investieren, der all das in sich vereint: den Lyxor Portfolio Strategy UCITS ETF (WKN: ETF701, ehemals „Comstage Vermögensstrategie UCITS ETF“). Bei diesem ETF handelt es sich um einen Dachfonds, der in mehrere ETFs investiert – und zwar elf an der Zahl. Der Fonds wurde im Jahr 2016 aufgelegt und hat bereits ein Volumen von 91 Mio. Euro. Er sollte also bald die 100-Millionen-Euro-Marke knacken.

Was zeichnet den Fonds aus? Das Besondere an dieser Multi-Asset-Strategie ist, dass sie mehrere Assetklassen, Regionen und Branchen bündelt und zugleich die Vorteile passiver und kostengünstiger ETFs mit den Vorzügen eines breit diversifizierten Dachfonds verbindet. Da der Dachfonds in verschiedene ETFs investiert, erreicht man als Anleger eine fast unschlagbare Diversifikation.

Der Portfolio-Strategy-ETF folgt dabei festen Allokationsregeln, anstatt aktiv durch Markteinschätzungen gesteuert zu werden. Vereinfacht dargestellt setzt sich der ETF aus 60 % Aktien (global diversifiziert), 30 % Anleihen (Schwerpunkte: Deutschland, Europa und USA) und 10 % Rohstoffen (Edel- und Industriemetalle sowie Energie) zusammen. Damit sich die Gewichtungen der Assetklassen mit der Zeit nicht zu sehr verschieben, wird die Allokation beim „Rebalancing“ einmal jährlich im Frühjahr an die Ursprungsgewichtung angepasst.