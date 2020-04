Erste Lockerungsübung am 20. April?

Ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster: Während alle Politiker landauf landab gebetsmühlenhaft zur Geduld mahnen, werden – nach allem, was ich an Signalen erhalte und interpretiere – für den übernächsten Montag, also für den 20. April, erste Lockerungen vorbereitet, vor allem für die Wirtschaft. Dann könnten z.B. mehr Geschäfte wieder öffnen – möglicherweise mit zusätzlichen Einschränkungen wie Maskierungszwang an bestimmten Orten; das wird man sehen.

Wenn man am 20. April noch nicht vorsichtig lockern würde, käme man dem wirtschaftlichen Selbstmord ein Stück näher. Insoweit herrscht also ein gewisser Zwang des wirtschaftlich Faktischen, dem sich auch die Politik beugen dürfte.