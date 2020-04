Mene, mene tekel u-parsin: Zum ersten Mal in der Geschichte des Christentums sind die Kirchen in Zeiten der Not und Verunsicherung leer. Das geschah nicht einmal in den Perioden der großen Pestepidemien im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Sie sind leer wie die Worte der Kirchenleitung. In großer Drangsal zieht es eigentlich Menschen in

Der Beitrag Die neuen Pharisäer und die Leiden der Kirche erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Klaus-Rüdiger Mai.