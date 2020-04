APPLE: AAPL // ISIN: US0378331005

Szenario 1 Primärszenario // 60%

Apple hat es vielen US Aktien schon voraus, dass es den Anschein macht, dass die Aktie ihr Tief in Welle [ii] bereits ausgebaut hat. Strukturell kann man hier in beide Richtungen argumentieren und sowohl zu dem Schluss kommen, dass das Tief hinterlegt ist, sowohl als auch, dass uns noch einmal neue Tiefs bevorstehen. Aufgrund der impulsiven Entwicklung seit dem Tief der Welle [ii] müssen wir aber einem direkten Ausbruch mit 60%iger Wahrscheinlichkeit den Vortritt lassen.

Nächstes Ziel der Bullen wäre jetzt die $300er-Marke. Wenn die Indikatoren hier ein entsprechendes Einstiegssignal generieren, werden wir Anfang nächster Woche in Apple einen Longeinstieg setzen!