3M: MMM // ISIN: US88579Y1010

Szenario 1 Primärszenario // 58%

3M, der Konzern, der in den letzten Wochen vor allem durch seine Schutzmasken in Erscheinung getreten ist, befindet sich in einem sehr ähnlichen Szenario wie Home Depot. Wir gehen davon aus, dass wir hier ebenfalls die Welle [i] in Rot ausgebaut haben und nun einen Rücksetzer in Welle [ii] in Rot erwarten können. Allerdings ist die Struktur der Welle [i] nicht ganz so sauber, weshalb wir dem Szenario eine Wahrscheinlichkeit von 58% und nicht von 60% geben. Wie es nun weitergeht, liegt jetzt in der Hand der Bären. Wir brauchen eine saubere 3-teilige Abwärtsbewegung, die sich bestimmt aber nicht impulsiv in den $128 ausdehnt. Dort erwarten wir einen Trendwechsel und im Anschluss höhere Kurse. Sollten die Bären zu eifrig vorgehen und die $128er-Marke unterschreiten, wird die Luft dünner, und die Alternative gewinnt an Wahrscheinlichkeit.