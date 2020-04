Aufwärtsbewegung ist nicht gleich Aufwärtsbewegung! Selbst ausgedehnte Anstiege können sich als korrektive Bewegungen entpuppen und große Abverkäufe einleiten. Wir sehen die Chancen für einen solchen Verlauf in Gold weiterhin bei 65% und können höhere Kurse im $1860 Bereich noch nicht direkt freigeben. Hierfür müsste Gold die $1817 überschreiten.

GOLD CHART

Die Primärerwartung ist, dass wir noch einmal Hoch bei $1760 ausbauen, ehe eine größere Abwärtsbewegung ansteht. Wir sind weiter in der komfortablen Situation, dass wir an diesen Ausdehnungen durch unseren Long profitieren und dieser auf dem Einstieg ohne Risiko abgesichert ist. Dass wir ein Hoch in Welle B in Blau ausgebaut haben signalisiert der Kurs mit einem Unterschreiten der $1660.

Im Silber sieht das Gesamtbild ähnlich aus.

Seit gestern gelingt es den Bullen in Silber eine Trendwende einzuleiten und den Kurs wieder nach Norden zu befördern. Primär gehen wir davon aus, dass sich die laufende Welle [b] in Rot bis mindestens in den $16.14 Bereich ausdehnen sollte. Unser Longeinstieg, den wir zu Versicherung eingegangen waren, behalten wir mit den bekannten Parametern bei. Der Stopp liegt auf dem Einstieg, sodass wir hier keinerlei Risiko mehr haben.

Silber CHART

Gewinnmitnahmen können hier nach eigenem ermessen erfolgen. Insgesamt gehen wir weiterhin von einem Abverkauf in die $10 Region aus, bevor wieder eine nachhaltige Rallye stattfinden wird. Wir halten entsprechend Ausschau nach einem Shorteinstieg.

Ich bin mir bewusst das Anleger die unsere Kursprognosen rein aus fundamentaler Sicht betrachten, denken müssen, dass diese Prognosen völlig unwahrscheinlich sind.

Stimmt, aus fundamentaler Sicht sind Sie das. Wir treffen diese jedoch emotionslos und rein auf Basis von Mathematik.

Da sprechen nicht wünsche und Hoffnungen mit. Kein Faible für Edelmetalle oder der Gedanke man müsse zu seinem Lieblingsmetall stehen wie ein verliebter Teenager. Das kennen Sie doch alles selbst nur zu oft von Analysten Kollegen, die sich vie eine horde 17 Jähriger Fanboys äussern.

Es geht uns uns um ganz kalte Zahlen und Berechnungen unter Ausschluss jeglicher Fundamentalanalyse.

Auch im WTI Öl hat man von 9 Monaten unsere Prognose von unter 20$ das Barrel für illusorisch gehalten. Vor 2 Wochen wurde dies bei 19.77$ erreicht. Es bleibt auch für unser Team spannend zu sehen ob unsere Prognose stand hält oder ob sich doch ein anderer Kursverlauf ausspielt. Sollte dies der Fall sein, sind wir mit unseren aktuellen Long Position vorbereitet.

Ich wünsche Ihnen allen ein besinnliches Osterfest!

Wenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen und wöchentlichen Analysen zu unseren Aktienpaketen im Bereich Cannabis und Dow Jones 30 sowie Bitcoin, WTI, S&P 500, EUR/USD, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de.

© Philip Hopf Hopf-Klinkmüller Capital Management GmbH & Co. KG