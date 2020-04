Die Aktie des US-amerikanischen Finanzinstituts musste in der Phase der Korrektur ordentlich Federn lassen. Der Wert sackte infolge der Marktturbulenzen von über 130 US-Dollar auf unter 80 US-Dollar ab. Mit einer Bodenbildung tat sich die Aktie von JPMorgan Chase jedoch zuletzt noch schwer. Unmittelbar vor Ostern nahm die Gegenbewegung allerdings Fahrt auf.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.03. hieß es unter anderem „[…] Insbesondere der Bruch der psychologisch wichtigen 100 US-Dollar-Marke ist als Rückschlag zu bewerten. Aktuell hat sich die Bewegung auf den Bereich um 80 US-Dollar ausgedehnt. Die Aktie ist stark überverkauft und wäre somit eigentlich reif für eine Gegenbewegung respektive Erholung. Das Erreichen der wichtigen Zone um 81,5 US-Dollar würde darüber hinaus auch unter charttechnischen Aspekten eine gute Gelegenheit geben, verläuft in diesem Bereich doch eine wichtige Unterstützung. Kurzum: Auf der einen Seite hätte die Aktie angesichts der überverkauften Lage und einhergehend mit dem Erreichen der Zone um 81,5 US-Dollar die Gelegenheit, eine Gegenbewegung zu initiieren. Auf der anderen Seite sollte die noch immer vergleichsweise hohe Dynamik der Korrektur zur Vorsicht mahnen. Sollten die 81,5 US-Dollar nicht halten, könnte es bis in den Bereich von 70,5 US-Dollar gehen...“

In der Folgezeit entbrannte ein zähes Ringen um die wichtigen Kursbereiche. Auf der Unterseite erarbeitete sich der Bereich um 80,0 US-Dollar eine gewisse Relevanz. Auf der Oberseite limitierte der Bereich um 95 / 98 US-Dollar das Handelsgeschehen. Unmittelbar vor Ostern brach die Aktie dann über die Zone 95 / 98 US-Dollar dynamisch aus und konnte die Handelswoche mit 102 US-Dollar oberhalb der psychologisch wichtigen 100er Marke beenden. Ob sich der Handelsverlauf vom Donnerstag (09.04.) als Dosenöffner erweisen wird, bleibt allerdings noch offen. Der Wert muss in der neuen Handelswoche an der starken Vorstellung von vor Ostern anknüpfen. Anders ausgedrückt: Jeder Tag oberhalb von 98 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht ein guter Handelstag. Sollte es hingegen zu einem raschen Abtauchen unter die 95 US-Dollar kommen, könnte es womöglich noch einmal prekär werden und womöglich die 80 US-Dollar wieder auf die Agenda setzen. Dagegen würde der Vorstoß auf der Oberseite weiter an Relevanz gewinnen, sollte es über die 105 US-Dollar oder gar über die 112 US-Dollar gehen.