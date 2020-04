NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag mit Mühe die Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0912 Dollar, im asiatischen Handel hatte sie noch bequem darüber notiert. Mit dem Start des US-Geschäfts geriet der Eurokurs unter Druck und konnte ein Unterschreiten der runden Marke nur knapp verhindern. Aus Europa werden feiertagsbedingt erst am Dienstag fühlbare Volumina in den Markt gelangen.

Die Europäische Zentralbank legte an diesem Montag keine Referenzkurse fest./he/tih