Ölpreise etwas höher - Beruhigung nach Kürzungsaufregung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag nach einem wilden Auf und Ab zuletzt auf einem etwas höheren Niveau bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete mit 31,75 US-Dollar 27 Cent mehr am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI für Mai stieg um 31 Cent auf 23,01 Dollar.

Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt täglich 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. Auch danach werden bis zum 30. April 2022 die Förderlimits an die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage angepasst. Ölmarkt-Analysten gehen davon aus, dass die Ölnachfrage im zweiten Quartal um 15 Millionen Barrel am Tag sinken wird./he/tih