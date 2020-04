Anfang April hat sich wieder einmal etwas in der Aktionärsstruktur von Wirecard verändert. Und wieder einmal kommen die entsprechenden Meldungen von Morgan Stanley. Vor den Ostertagen gibt es zwei Mitteilungen der Amerikaner, die am 1. April sowie am 2. April wirksam geworden sind.Zunächst hat Morgan Stanley am 1. April seinen Anteil an Wirecard von 8,66 Prozent auf 7,79 Prozent reduziert. Dabei entfallen 0,83 Prozent auf ...