NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag mit etwas Mühe die Marke von 1,09 US-Dollar behauptet. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel mit 1,0918 Dollar gehandelt. Im asiatischen Geschäft hatte der Euro noch bequem über dieser runden Marke notiert.

Im Vergleich zu den von der Nervosität um die Corona-Krise geprägten Schwankungen in den vergangenen Wochen blieb es am Montag bis zuletzt ein Handelstag mit eher moderateren Ausschlägen. Aus Europa werden feiertagsbedingt erst am Dienstag fühlbare Volumina in den Markt gelangen, wenn der Handel dort aus dem langen Osterwochenende kommt. Die Europäische Zentralbank hatte am Ostermontag, der zu Wochenbeginn in Westeuropa gefeiert wurde, denn auch keine Referenzkurse für den Euro festgelegt./tih/he