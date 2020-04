FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt deuten sich am Dienstag nach Ostern weitere Kursgewinne an. Trotz der anhaltenden Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der weltweiten Corona-Pandemie sorgen nach den Feiertagen unter anderem positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China für neuen Optimismus. Dort brach der Außenhandel im März nicht so stark ein wie Experten befürchtet hatten.

Der X-Dax als Indikator signalisierte knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels einen 1,6 Prozent höheren Dax-Start bei 10 733 Punkten. Der Leitindex dürfte damit an seine Erholungstendenz in den vergangenen Wochen anknüpfen: Vom Crash-Tief Mitte März hat er sich bislang schon wieder um mehr als ein Viertel nach oben gearbeitet. In der verkürzten Woche vor Ostern allein hatte er fast 11 Prozent gewonnen. Auch der EuroStoxx 50 wurde am Dienstagmorgen fester erwartet.