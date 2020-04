Sicher, ist nur die Unsicherheit. Gold ist weiter gefragt und erreicht im heutigen frühen Handel den höchsten Stand seit November 2012 bei 1.725 US-Dollar. Damit hat sich das Edelmetall seit der letzten charttechnischen Besprechung am 08. April 2020: „Gold zieht weiter an“ um 4,35 Prozent verteuert und notiert nun im Bereich einer mittelfristig entscheidenden Schlüsselstelle. Doch mit zwischengeschalteten Ausreißern zur Unterseite muss ab sofort gerechnet werden, die Anpassungen fallen aber nicht sonderlich große aus, am Stopp sollte jedoch die Stellschraube etwas nachgezogen werden.

1.700 USD entscheidend

Kurzzeitig muss an der kurzzeitigen Begrenzungslinie um 1.715 US-Dollar mit einem Dämpfer in der Rallye gerechnet werden. Abgaben zurück auf den Support bei 1.680 und darunter auf 1.660 US-Dollar könnten nun einsetzen. Anschließend aber könnte die große inverse SKS-Formation zu einem neuerlichen Kaufsignal führen, vorausgesetzt die Nackenlinie bei grob 1.715 US-Dollar kann nachhaltig überwunden werden. Ziele ließen sich dann bei 1.797 und womöglich noch den Rekordständen aus 2011 bei grob 1.925 US-Dollar ableiten. Als Anlageinstrument kann weiterhin das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHC verwendet werden. Sollte das Metall jedoch unerwartet unter 1.625 US-Dollar zurückfallen, kämen Abgeben auf 1.580 US-Dollar auf Investoren zu. Darunter dürfte lediglich noch der Support bei 1.565 US-Dollar für Abhilfe sorgen.