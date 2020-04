Viel besser hätte der Start für die Tesla-Aktie nach dem langen Osterwochenende nicht ausfallen können. Am Ende des gestrigen Handels (13.04.) stand ein sattes Plus von über 13 Prozent. Und so ganz nebenbei wurden wichtige charttechnische Weichenstellungen vollzogen.

Der Basis für die aktuelle Erholung wurde durch die erfolgreiche Bestätigung der aus unserer Sicht zentralen Unterstützungszone 360 / 330 US-Dollar gelegt. Das war Mitte März. Zum damaligen Zeitpunkt verlief auch die 200-Tage-Linie in diesem Bereich. Die Erholung respektive die Bodenbildung nahm daraufhin Form an. Die Ausbildung eines zweiten markanten Tiefs, das Anfang April im Bereich von 445 US-Dollar und somit deutlich höher ausgebildet wurde als das März-Tief sowie der Bruch des steilen Abwärtstrends (rot) hellten das Chartbild weiter auf.

Wir hatten in unserer letzten Kommentierung zu Tesla am 25.03. die 540 US-Dollar sowie die 600 US-Dollar als aus unserer Sicht wichtige Etappenziele herausgestellt. Zwischenzeitlich wurden beide „abgearbeitet“. Vor allem der dynamische Ausbruch über die 600er Marke, der am gestrigen Montag zu beobachten war, nährt nun natürlich die Hoffnung auf einen weiteren Ausbau der Erholung. 700 US-Dollar, 735 US-Dollar und die 810 US-Dollar würden aus charttechnischer Sicht nun die nächsten potentiellen Bewegungsziele lauten. Gewinnmitnahmen sind ob der jüngsten Zwischenrally nicht ausgeschlossen. Solange sich diese jedoch oberhalb von 500 US-Dollar abspielen – idealerweise oberhalb von 540 US-Dollar – ist alles im grünen Bereich. Sollte es hingegen unter die 500 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.