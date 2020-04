Gold bastelt aktuell am (ultimativen) charttechnischen Befreiungsschlag. Das Edelmetall hat sich aufgemacht, die massive Widerstandszone um 1.700 US-Dollar aufzubrechen und den Deckel zu heben. Zwar ist Gold mit diesem Unterfangen noch nicht ganz „durch“, doch die Anzeichen sind zweifelsohne vielversprechend.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die Lage weiter aufgehellt. Rückblick. In der Kommentierung vom 30.03. hieß es unter anderem „[…] Die Rückkehr über die 1.550 US-Dollar hat frische Kräfte freigesetzt. Gold konnte mit dem Bereich um 1.590 / 1.600 US-Dollar die nächste Hürde überwinden und der Aufwärtsbewegung so weitere Relevanz verleihen. Nun muss es aber darum gehen, die Schlagzahl hoch zu halten und die eigentlichen Ziele bei 1.650 US-Dollar sowie bei 1.700 US-Dollar erfolgreich zu attackieren. Insbesondere der Bereich des markanten Doppeltops bei 1.700 US-Dollar könnte noch eine Herausforderung werden. Kurzum: Gold ist wieder am Drücker. Das Edelmetall profitiert von den aktuellen Rahmenbedingungen und konnte diese auch in steigende Notierungen „ummünzen“. Auf der Oberseite sind die nächsten Ziele klar. Der Ausbruch über die 1.700 US-Dollar würde das Rally-Szenario womöglich noch einmal (kräftig) anfeuern. Im Idealfall geht es nun nicht mehr unter die 1.465 / 1.450 US-Dollar.“

Mit aktuell 1.715 US-Dollar konnte Gold die Zone des Doppeltops bereits leicht hinter sich lassen. Wichtig wäre nun, dass es dem Edelmetall im Nachgang gelingt, sich deutlich von den 1.700 US-Dollar zu lösen. Noch hat dieser Bereich eine gewisse Anziehungskraft. Eine dynamische Fortsetzung der Ausbruchsbewegung wäre aus bullischer Sicht daher eminent wichtig. Wohin die Reise unter charttechnischen Aspekten nun gehen könnte, zeigt der 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis.

Ein Anlaufen der 1.800 US-Dollar oder gar ein Durchmarsch in Richtung 1.900+ US-Dollar sind in der gegenwärtigen Situation nicht auszuschließen.

Kurzum: Gold hat das Momentum auf seiner Seite. Die aktuelle Gemengelage dürfte sich bis auf weiteres als veritabler Preistreiber für das Edelmetall erweisen. Nichtsdestotrotz gilt es bei allen Chancen auf der Oberseite auch die Unterseite im Blick zu behalten. Rücksetzer spielen sich nun idealerweise oberhalb von 1.590 / 1.550 US-Dollar ab.