Die erwartete Senkung der Ölfördermenge ist zu gering, um die sinkende Nachfrage durch die Corona-Krise aufzufangen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass sich selbst Mexiko dem Abkommen angeschlossen hat, obwohl die staatliche Ölgesellschaft Pemex durch Vorausverkäufe wohl eine der weltweit einzigen ist, die derzeit noch Öl satt im Gewinn verkaufen kann.

Die jetzt diskutierte schrittweise Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bringt auch den Zeitpunkt näher, an dem die hohe Liquidität, die von Zentralbanken und Regierungen zur Stützung der Wirtschaft in den Markt gepumpt wurde, anfangen sollte zu wirken. Das weckt Inflationserwartungen und Anleger sehen im Goldpreis eine Absicherung gegen solche Entwicklungen. Der Goldpreis macht nach Ostern dort weiter, wo er vor Ostern aufgehört hat. Wird die Marke von 1.704 US-Dollar pro Unze per Monatsschlusskurs überschritten, könnte dies ein Signal für weitere Gewinne in die Region über 1.900 US-Dollar senden.

Die Bodenbildung im Deutschen Aktienindex ist in vollem Gange. Es kann gut sein, dass es in den kommenden Tagen noch einmal zu einem Test der Ausbruchsmarke bei 10.142 Punkten kommt. Da muss dann beobachtet werden, ob die überzeugten Aktienkäufer noch zu sehen sind, obwohl die Wirtschaftsdaten immer schlechter werden. In dieser Woche werden einige Großbanken in den USA ihre Quartalszahlen präsentieren. Weitere Puzzlesteinchen, die es gilt zu einem großen Ganzen zusammenzufügen, um zu sehen, wie stark die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lockdowns sein werden.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

