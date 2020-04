Anlagevermögen des Invesco Physical Gold ETC steigt auf 10 Milliarden US-Dollar

Mit Neuzeichnungen im Wert von mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar allein im März verzeichnete der ETC im vergangenen Monat höhere Zuflüsse als jedes andere Exchange Traded Product (ETP) in Europa. Durch das starke Wachstum des Anlagevermögens ist dieses Produkt jetzt auch das größte in Europa gelistete ETP von Invesco.

Der ETC von Invesco bietet die niedrigsten Gesamtkosten in Europa mit jährlichen Gebühren von 0,19% und einer historisch niedrigen Geld-Brief-Spanne (in der Regel zwischen 2 und 3 Basispunkten). Selbst im März, als der Goldmarkt durch Sorgen über globale Lieferkettenstörungen stark unter Druck stand, profitierte der Invesco ETC von einer engeren und stabileren Handelsspanne als Konkurrenzprodukte.