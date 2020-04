9 Investitionstipps von Peter Lynch, die man nicht ignorieren sollte

In den 1980er Jahren war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Investmentfonds der Fidelity Magellan Fonds (WKN:A0HM1B). Dieser wurde von Peter Lynch geleitet, der zu den besten Investoren aller Zeiten zählt. Wie gut war Herr Lynch? Nun, von 1977 bis 1990 wuchs der Nettoinventarwert des Magellan-Fonds im Jahresdurchschnitt um etwa 29 % – fast doppelt so schnell wie ein S&P-500-Indexfonds.

Nr. 1: “An der Börse ist das wichtigste Organ der Magen. Es ist nicht das Gehirn.”

Die vergangenen Monate voller Börsenvolatilität haben sicherlich deutlich gemacht, was Peter Lynch damit sagen wollte. Diejenigen, die keine Volatilität erwarten und damit nicht umgehen können, sollten sich anderweitig umsehen, um Wohlstand zu schaffen – obwohl es nur wenige Möglichkeiten gibt, an denen man auf lange Sicht so effektiv Wohlstand schaffen kann wie bei Aktien. Lynch fügte hinzu: “Man muss jeden Tag in den Spiegel schauen und sagen: Was werde ich tun, wenn der Markt um 10 % sinkt? Was tue ich, wenn er um 20 % sinkt? Werde ich verkaufen? Werde ich aussteigen? Wenn das deine Antwort ist, dann solltest du in Betracht ziehen, deinen Aktienbestand heute zu reduzieren.

Emotionen können ein echter Performance-Killer sein, wenn Einbrüche dazu führen, dass man in Panik alles verkauft, oder wenn man durch Marktanstiege gierig überbewertete Aktien kauft. Die besten Investoren werden das Gegenteil tun. Wie Warren Buffett schon gesagt hat, ist es am besten, gierig zu sein, wenn andere Angst haben, und Angst zu haben, wenn andere gierig sind.

Nr. 2: Kaufe, was du verstehst

Es ist auch wichtig, nur in die Aktien von Unternehmen zu investieren, die man versteht – und einige Unternehmen sind viel leichter zu verstehen als andere. Es reicht nicht aus, zu verstehen, dass beispielsweise ein bestimmtes Unternehmen Medikamente zur Krebsbekämpfung herstellt. Man muss wissen, welche Medikamente das Unternehmen auf dem Markt hat und wie gut sie sich verkaufen, welche Medikamente in der Pipeline sind und wann sie auf den Markt kommen könnten (wobei zu beachten ist, dass viele Medikamente nie gut genug für klinische Studien sind und daher auch nicht auf den Markt kommen). Man muss auch über die Medikamente der Konkurrenten auf dem Markt und in der Pipeline Bescheid wissen.