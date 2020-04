Zusammen mit dem Frankfurter Aktienmarkt winkt der DAX-notierten BASF Aktie heute Morgen ein starker Start in die neue Woche. Aktuelle Indikationen für den Aktienkurs des Chemie-Konzerns aus Ludwigshafen am Rhein notieren bei 47,85/47,99 Euro. So hoch notierte das Papier noch nicht, seit der Titel am 16. März dieses Jahres bei 37,355 Euro sein Corona-Crashtief verzeichnet hatte. Die Erholungsbewegung läuft also, könnte heute neue ...