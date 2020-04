Kommt bei der Commerzbank Aktie jetzt die nächste Erholungswelle ins Rollen? Charttechnisch war die Kursentwicklung vor Ostern nicht so ganz nach dem Geschmack der Bullen, der Aktienkurs des Bankkonzerns kam vor allem am Mittwoch und Donnerstag nicht entscheidend voran. Das bisherige Reaktionshoch nach dem Corona-Crash bei 3,863 Euro ist ein ganzes Stück vom Schlusskurs vom Donnerstag bei 3,397 Euro entfernt. Am Dienstag hatte der ...