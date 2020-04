Rolls Royce zum Schnäppchenpreis

Die Osterfeiertage sind rum und nun steht wieder die Corona-Pandemie und dessen Folgen im unmittelbaren Fokus der Anleger. Dabei führt China die Liste mit den Aufhebungen der Beschränkungen klar an, nach und nach dürften sich mehr Länder diesem Schritt anschließen und für eine potenzielle Erholung an den Märkten sorgen. Neuesten Daten zufolge bremste sich der Fall der chinesischen Wirtschaft unerwartet ab, dass wiederum Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen und für eine merkliche Erholung gesorgt hatte. Ähnlich sieht es beim Wertpapier des Maschinenbauers Rolls Royce aus, die nach einem Tief bei 250,00 Pencewieder sichtlich zulegen konnte und aus der volatilen Phase der letzten Wochen sogar ein Boden hervorgehen könnte. Dabei können kurz- sowie mittelfristig orientierte Investoren profitieren, wenn sich die Lage an den Märkten weiter entspannt.

Trendwendemuster möglich

Solange Rolls Royce kurzzeitig noch unter dem Kursniveau von etwa 407,00 Pence notiert, bleibt das Wertpapier kurzfristig als neutral einzustufen. Ein Kursanstieg darüber könnte für einen ersten Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt bei 471,20 Pence (fallend) sorgen und damit eine noch nicht ganz fertige inverse SKS-Formation aktivieren. Eine vollständige Abarbeitung der Trendwendeformation ginge mit einem Kursanstieg an 500,00/550,00 Pence einher und kann für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen genutzt werden. Über ein Investment beispielsweise in das mit einem Hebel von 3 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Rolls Royce mit der WKN MC74UW können gleichermaßen kurz- bis mittelfristig ausgerichtete Anleger überdurchschnittlich profitieren. Trotzdem bleibt das Handelsgeschehen an den Börsen derzeit schwierig, potenzielle Rücksetzer zurück auf 300,00 Pence sollten daher noch zwingend einkalkuliert werden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein Test der Jahrestiefs bei rund 250,00 Pence drohen würde.