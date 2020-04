Die Aktie des kanadischen Edelmetallproduzenten Pan American Silver legte mit einem Kursanstieg am gestrigen Montag von fast 7 Prozent einen überaus robusten Start in die neue Handelswoche auf das Börsenparkett. Das Chartbild hellte dadurch insgesamt deutlich auf.

Unter charttechnischen Aspekten machte die Aktie im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 31.03. deutliche Fortschritte. Die damalige Kommentierung mussten wir noch mit „Aktie verpasst Befreiungsschlag“ überschreiben. Die Aktie verpasste es zum damaligen Zeitpunkt, den massiven Widerstandsbereich um 17,5 US-Dollar zu durchbrechen und lief Gefahr, erneut abzufallen. So hieß es unter anderem „[…] Der Aktie dürften weitere volatile Handelstage ins Haus stehen. Unter charttechnischen Aspekten bestimmen derzeit der Bereich um 18,0 US-Dollar auf der Oberseite und der Bereich um 11,0 US-Dollar auf der Unterseite das Handelsgeschehen. Ein Ausbruch über eine der beiden Begrenzungen würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.“

Im Bereich von 14,0 US-Dollar drehte die Aktie schließlich erneut nach oben ab. Die Entwicklung der Edelmetalle (insbesondere des Goldpreises) sorgte daraufhin für anziehende Notierungen. Vor allem der Goldpreis sieht aus unserer Sicht weiterhin sehr interessant aus und könnte sich in Bezug auf die weitere Entwicklung der Aktie von Pan American Silver zumindest als maßgebliche Stütze erweisen. Wichtig für die Aktie wäre hingegen ein signifikanter Anstieg des Silberpreises.

Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar vom 14.04. „GOLD - Edelmetall hebt den Deckel!“

Kommen wir auf Pan American Silver zurück. Mittlerweile gelang es der Aktie, die Zone 17,5 / 18,0 US-Dollar zu überspringen. Gleichzeitig wurde die 200-Tage-Linie bullisch gekreuzt. Auch dieser Aspekt trägt maßgeblich zur Aufhellung des Chartbildes bei. Die Aktie muss jedoch in den nächsten Tagen nachsetzen. Die 20,0 US-Dollar müssen ebenfalls zurückerobert werden. In diesem Bereich verläuft ein weiterer wichtiger Widerstand. Ein erfolgreicher Ausbruch würde das Erholungsszenario manifestieren. Auf der Unterseite werden nun idealerweise die 17,5 US-Dollar nicht mehr unterschritten. In jedem Fall gilt es, einen signifikanten Bruch der 14,0 US-Dollar (letztes Verlaufstief) zu verhindern. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden.

Kurzum: Die Aktie konnte zuletzt wichtige Weichenstellungen vornehmen. Das Chartbild hellte sich auf. Im Vergleich zu Edelmetallproduzenten, bei denen die Goldproduktion deutlich höher gewichtet ist, fällt der Wert jedoch noch ein wenig ab. Um noch einmal die Relationen zu verdeutlichen: Im Jahr 2019 produzierte Pan American Silver knapp 25,9 Mio. Unzen Silber und knapp 559.000 Unzen Gold. Erst eine signifikante Erholung des Silberpreises dürfte der Aktie daher richtig „Beine machen“.