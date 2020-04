Mit dem gestrigen Handelstag (Montag, 13.04.) ist die Aktie in eine neue Phase eingetreten. Der Wert legte mit einem Tagesplus von knapp 11 Prozent einen fulminanten Start in die neue Handelswoche hin und markierte so ganz nebenbei auch ein neues 52-Wochen-Hoch. Das Kapitel Korrektur scheint damit beendet zu sein…

Angesichts der beachtlichen Kursausschläge in den letzten Wochen brauchten Investoren ein belastbares Nervenkostüm. Markierte der Wert noch Ende Februar mit 6,17 US-Dollar ein frisches Hoch, rauschte er in den darauffolgenden Handelstagen massiv nach unten. Die Korrektur kam schließlich unterhalb der 3,0 US-Dollar-Marke zum Stehen. Es folgte ein Art „Wiederauferstehung“.

Bereits unsere letzte Kommentierung am 31.03. überschrieben wir in Bezug auf die Korrektur mit „War es das bereits?“. Damals hieß es unter anderem „[…] Die 4,0 US-Dollar müssen weiter halten, anderenfalls ist auch ein erneuter Test der 3,0 / 2,8 US-Dollar nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 4,5 US-Dollar bzw. 5,0 US-Dollar das Chartbild wieder aufhellen. Die aktuelle Konstellation bei Gold und Silber nährt zumindest die Hoffnung auf eine Stabilisierung der Aktie im Bereich von 4,0+ US-Dollar.“

In der Folgezeit standen die 4,0 US-Dollar zunächst weiterhin unter Druck, konnten diesem aber standhalten. Die Aktie drehte langsam nach oben ab. Schließlich gewann die Erholung an Kraft. Wichtige Widerstände (unter anderem die Bereich um 4,5 US-Dollar und 5,0 US-Dollar) wurden überschritten, was die Erholung auch unter charttechnischer Sicht befeuerte. Der Ausbruch auf ein neues 52-Wochen-Hoch bildet nunmehr den vorläufigen Höhepunkt.

Die Ausgangslage für die Aktie ist exzellent, doch der Ausbruch muss sich weiter manifestieren. Insofern gilt: Jeder Tag oberhalb von 6,17 US-Dollar ist ein guter Handelstag. Das, was jetzt natürlich nicht passieren darf, wäre ein knackiger Rücksetzer. Bereits ein Abtauchen unter die 5,5 US-Dollar würde die Lage aus unserer Sicht verschärfen. Wie spannend die Lage auch übergeordnet ist, verdeutlicht der Blick auf den 10-Jahres-Chart auf Monatsbasis.

Sollte sich das aktuelle Ausbruchsgeschehen weiter manifestieren, könnten durchaus noch einmal die 8,0 US-Dollar auf die Agenda kommen. Die aktuelle Konstellation bei Gold stimmt ebenfalls optimistisch. Lesen Sie hierzu auch unseren aktuellen Kommentar vom 14.04. „GOLD - Edelmetall hebt den Deckel!“