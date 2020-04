Keinesfalls wollen wir den Markt davor nochmal unter $15.17 sehen. Entsprechend dieses Ausblicks haben wir uns dazu entschieden, hier einerseits Gewinne mitzunehmen und andererseits den Stopp nachzuziehen.

Wir verkaufen hier nochmal 25%, also 50% der noch bestehenden Position. Den Stopp ziehen wir nun unter das Zwischentief bei $15.17 nach. Wenn Silber hier also nochmal was Richtung Norden reißen will, dann muss dies jetzt imminent passieren. Sonst wird die Wiederaufnahme des Abverkaufs nur schwer abzuwenden sein. Wir lassen uns nun alle Optionen offen und werden den Markt auch sollten unsere Indikatoren anschlagen auf der Shortseite bespielen.

Letzte Ergebnisse im Silbermarkt: