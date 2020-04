Epigenomics führt Kurzarbeit ein - keine Auswirkungen auf US-Situation für Epi proColon

Epigenomics reagiert mit Kostensenkungen auf die Folgen der Corona-Pandemie: „Für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmenszentrale in Berlin wurde in der letzten Woche Kurzarbeit beantragt, die von der Bundesagentur für Arbeit noch genehmigt werden muss”, teilt das Berliner Biotech-Unternehmen am Dienstag mit. Vorstand und Aufsichtsrat werden auf nicht näher bezifferte Teile ihrer Vergütung verzichten, so ...