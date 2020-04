GR Silver Mining meldet erste Bohrergebnisse aus La Plomosas: Fast drei Kilo Silber je Tonne Gestein!

GR Silver MIning (0,21 CAD | 0,14 Euro; CA38149Q1046) scheint mit dem Kauf der historischen La Plomosas-Mine von First Majestoc Silver einen echten Coup gelandet zu haben. So konnte man heute die ersten Ergebnisse aus Bohrungen vorlegen, die zwischen 2016 und 2018 durchgeführt und nie veröffentlicht wurden. Im Fokus stand dabei die Zone San Juan, eine von sechs „priority areas“ auf der Liegenschaft. Die auffälligsten Bohrergebnisse lieferte dabei Bohrloch SJS-18-01, dass auf 1.419 g/t Silber und 15,5 g/t Gold über 3,5 Meter kam. Das entspricht 2.930 g/t Silberäquivalent! Dieser Bereich beinhaltete zudem über 0,7 Metern eine Mineralisierung mit 6.438 g/t Silber und 70,9 g/t Gold (alle Details). Das sind herausragende Werte! Sie stehen für ein oberflächennahes Mineralisierungssystem und bestätigen, dass die MIneralisierung hier bis in eine Tiefe von 300 Metern reicht.

Aktie seit Märztief fast verdoppelt

Die Aktie von GR Sivler Mining konnte in Folge der Resultate weiter zulegen. Seit dem März-Tief an der Heimatbörse in Toronto hat sich der Titel nahezu verdoppelt. Aktuell spielt auch der Silberpreis mit. Nachdem der Widerstand bei 14,70 US-Dollar je Unze gebrochen wurde, geht es zu Wochenbeginn weiter aufwärts. Heute Morgen wurden bereits 15,60 Dollar je Unze bezahlt. Zudem spüren auch die Silber-ETF das steigende Interesse von Anlegern. Seit Monatsbeginn lagen die Zuflüsse bei knapp 280 Tonnen. Für die Aktie von GR Silver Mining muss die jüngste Entwicklung keinesfalls das Ende der Fahnenstange sein. Denn der Börsenwert liegt lediglich bei 20,4 Mio. kanadischen Dollar. Dabei hat man nun zwei Gold-Silber-Projekte mit erheblichem Potenzial im Portfolio. Insbesondere aus La Plomosas erwarten wir noch eine Menge News. Denn dort haben die Vorbesitzer zum einen erhebliche Mengen an Bohrergebnissen nie ausgewertet oder veröffentlicht Zum anderen existiert dort eine gute Infrastruktur, die nun genutzt werden kann (ausführlich hier). Vor wenigen Tagen hatte CEO Marcio Fonseca über die Chancen der Projekte und die Arbeiten im Schatten von Corona in einem Video-Chat gesprochen.