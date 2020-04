Die Eckdaten zum ersten Quartal und die neue Prognose für 2020 bei SAP kommen nicht überraschend und liegen ungefähr auf Höhe der Erwartungen. Man ist auf einem realistischen Niveau angekommen. Die Lizenzerlöse gingen zuletzt um rund 30 Prozent zurück, das ist ein Hinweis auf den vermutlich mäßigen Verlauf in diesem Bereich in 2020. Im IT-Bereich halten sich in diesen Tagen vielen mit Ausgaben zurück. Auch im Cloud-Bereich ...