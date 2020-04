Paion Aktie nimmt Anlauf - neues Kaufsignal möglich!

Die - trotz der aktuellen XETRA-Störung - heute Morgen freundliche Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt ist auch bei der Paion Aktie zu sehen. Der Aktienkurs des Aachener Biopharma-Unternehmens liegt bei 1,925 Euro mit mehr als 4 Prozent im Plus. Neue Nachrichten zur Gesellschaft uns insbesondere zu deren Narkosemittel-Neuentwicklung Remimazolam liegen aktuell nicht vor. An der Börse wartet man vor allem auf Neuigkeiten aus den USA, ...