Ölpreise zeigen sich uneinheitlich

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag im Mittagshandel uneinheitlich gezeigt. Nachdem sich führende Förderländer auf eine Kürzung der Fördermenge geeinigt hatten, waren die Ölpreise zwischenzeitlich stark geschwankt. Trotz der Einigung im Preiskrieg hält die Nachfrageschwäche aufgrund der Corona-Pandemie jedoch weiter an. Die Preise bewegten sich daher am Mittag wieder ungefähr auf dem Niveau vom Wochenstart. Gestützt wurden die Ölpreise am Morgen hingegen durch chinesische Handelsdaten, die nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen waren.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Mittag mit 31,19 US-Dollar 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI für Mai sank hingegeben um 14 Cent auf 22,27 Dollar. Am Morgen hatte US-Öl noch leichte Zugewinne verbuchen können.