Der Handelsauftakt nach Ostern geht an der Frankfurter Börse daneben: Eine technische Störung legt seit Montagmorgen den XETRA-Handel lahm. Über das elektronische Handelssystem wird bei Weitem der größte Teil des Wertpapierhandels abgewickelt. Seit mittlerweile mehr als zwei Stunden werden keine neuen Kurs von DAX & Co. berechnet. Zuletzt wurde der wichtigste deutsche Aktienindex bei 10.675,93 Punkten notiert, ein Plus von ...