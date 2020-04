Siltronic will 3,00 Euro Dividende je Aktie zahlen

Siltronic wird die ordentliche Hauptversammlung 2020 über das Internet stattfinden lassen: Man nehme eine neue gesetzliche Regelung in Anspruch und werde in diesem Jahr eine virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abhalten, kündigt das Unternehmen am Dienstag an. Die virtuelle Hauptversammlung solle am 26. Juni 2020 stattfinden, so Siltronic weiter.Aktionäre sollen trotz der Corona-Krise eine Dividende ...