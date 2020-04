Wegen der Coronavirus-Krise war es in Deutschland Mitte März 2020 zu einem deutlichen Anstieg der Bargeldauszahlungen gekommen. Offenbar horteten Kunden neben Klopapier- auch Bargeld-Mengen. Dafür gebe es laut der Bundesbank aber keinen Anlass. Die Bargeldversorgung sei auch in Krisenzeiten sichergestellt. Inzwischen hätten sich die Auszahlungen normalisiert, so die Bundesbank.

Bundesbank-Vorstandsmitglied Johannes Beermann, unter anderem zuständig für den Zentralbereich Bargeld, erklärte noch vor Ostern exklusiv gegenüber der Redaktion von wallstreet:online: „Derzeit werden arbeitstäglich etwas unter zwei Mrd. Euro in den 35 Filialen der Bundesbank an Kreditinstitute und Handel ausgezahlt. Damit befinden sich die Auszahlungen wieder auf dem üblichen Niveau. In der KW 12 hatten wir einen kurzen Anstieg der Bargeldauszahlungen beobachtet. Das lag allem Anschein nach vor allem daran, dass Kreditinstitute ihre Eigenbestände aufgestockt haben, um einer ggf. stärkeren Nachfrage der Kunden entsprechen zu können. Die erhöhten Auszahlungen konnten problemlos bewältigt werden.“