Am 8. Mai stehen bei Bechtle die Zahlen zum ersten Quartal an. Die Analysten von Baader erwarten einen Umsatz von 1,354 Milliarden Euro, der Konsens steht bei 1,328 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es 1,239 Milliarden Euro. Der Gewinn je Aktie soll von 0,75 Euro auf 0,87 Euro (Konsens: 0,83 Euro) steigen. Somit wäre der Jahresauftakt von Bechtle gelungen.Die Nachfrage bei vielen Kunden ist offenbar hoch. Man will die ...