Besonders in abendlichen und nächtlichen Stunden herrscht in der „Geflüchteten“-Erstaufnahmeeinrichtung von Stern-Buchholz – einem Außen-Stadtteil der Landeshauptstadt Schwerin – ein Rundum-Chaos, das auch den lokalen Bus-Nahverkehr teils zum Erliegen gebracht und das die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt hat. Es kursieren schwere Vorwürfe. Der Stadtteil hat keine leichte Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wurden hier

Der Beitrag Corona: Chaotische Zustände in Flüchtlingsheimen erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dr. Manfred Schwarz.