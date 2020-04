Berenberg Märkte-Monitor: Anleger verfügen über genügend trockenes Pulver

Liebe Leserin, lieber Leser,

unsere zweiwöchentliche Publikation "Monitor" gibt Ihnen einen strukturierten Überblick über die aktuellen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

In dieser Ausgabe beleuchten wir das trockene Pulver vieler Anleger näher. Aktueller MarktkommentarWieso fallen die Aktienkurse nicht weiter – schließlich droht eine schwere, globale Rezession und die Unternehmensgewinne brechen ein? Entsprechend vorsichtig sind viele Anleger positioniert und die Broker pessimistisch gestimmt. Der Konsensus geht davon aus, dass die alten Tiefstände von Mitte März mindestens noch einmal getestet, wenn nicht unterschritten werden. Rennen alle in eine Richtung, erhöht das jedoch die Wahrscheinlichkeit, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Die Aktienmärkte sind zuletzt kräftig gestiegen, auch der DAX befindet sich nach mehr als 20% Erholung wieder im Bullenmarkt. Und nun dürften die ersten systematischen Strategien, die auf Preismomentum setzen, wieder Aktien kaufen – und das bei dünner Liquidität. Viele Investoren bekommen allmählich Angst, auf dem Weg nach oben nicht dabei zu sein. Die Unsicherheit bleibt allerdings gewaltig, sodass es uns richtig erscheint, risikobehaftete Anlagen nur Schritt für Schritt zu erhöhen, zumal wir bei Aktien bereits seit drei Wochen etwas übergewichtet sind. Kurzfristiger AusblickIn Europa ist die Corona-Welle wahrscheinlich an ihrem Hochpunkt angekommen, während dieser in den USA ebenfalls zeitnah bevorstehen dürfte. Somit liegt der Fokus der Anleger auf der langsamen Rückkehr zur Normalität. Österreich und Dänemark haben diese bereits für Mitte April angekündigt. Auch in anderen Ländern wie Deutschland und den USA wird diese intensiv diskutiert. Am 16.-17. April besprechen sich die G20-Finanzminister und Zentralbankpräsidenten. Heute ist der inoffizielle Start der S&P 500-Berichtssaison. Die Anleger werden gespannt die Auswirkungen der Pandemie auf die Unternehmensausblicke verfolgen.Am Mittwoch werden für die USA die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für März sowie der Empire State Index für April veröffentlicht. Am Donnerstag stehen wieder die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (USA) und am Freitag das Q1-Wirtschaftswachstum, die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze im März für China an.