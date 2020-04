Kredite in der Corona-Krise: Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Corona & Kredite – Wie sieht die aktuelle Lage aus?

Allen voran die Weltwirtschaft ist seit Ausbruch des Virus auf dem absteigenden Ast und beraubt sämtlichen Sparten den finanziellen Handlungsspielraum. Kapital und Liquidität schrumpfen. Da Geld an allen Ecken und Kanten fehlt, ersuchen sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Finanzspritzen in Form von Krediten. Doch wie ist es um die derzeitige Kreditlage bestellt?

Der Geldhahn wird in der Corona-Krise aufgedreht. Bildquelle: PublicDomainPictures / Pixabay

Unbegrenzte Kredite

Die Bundesregierung hat im Zuge der Pandemie und der stagnierenden Wirtschaft unbegrenzte Kredite zugesagt, die sich die heimischen Unternehmen über die staatliche Förderbank KfW besorgen können. Obwohl die Politik eine Summe von 150 Milliarden Euro bereitgestellt hat, ermöglichen die Haushaltsreserven eine deutliche Steigerung des Garantierahmens. Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprachen in diesem Zusammenhang vor gut einem Monat über finanzielle Maßstäbe, die rund 500 Milliarden Euro betragen würden. Die Minister betonten gleichzeitig, dass es „keine Grenzen nach oben bei der Kreditsumme“ gibt.

Von dem freigeschossenen Geld profitieren nicht nur Unternehmen, sondern auch Privatpersonen. Da Banken und Kreditinstitute ebenfalls Gebrauch vom Geldreigen machen können, fließt Kapital in letzter Instanz auch an die Verbraucher. Die anhaltende Niedrigzinspolitik im europäischen Raum erleichtert die Wahrung der Liquidität in Zeiten der Corona-Krise.

KfW-Kredit für Unternehmen

Unternehmen tragen einen großen Teil zur Wirtschaftsleistung bei. Ein totaler Einbruch der einzelnen Sektoren würde katastrophale Folgen haben. Die KfW-Kredite sollen entsprechend solch ein Horrorszenario verhindern und sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Arbeitsplätze absichern. Für dieses Ziel werden Kreditanträge an die KfW unter bestimmten Gesichtspunkten überprüft, so dass eine individuelle Erörterung der derzeitigen Unternehmenssituation möglich ist.

Die staatliche Förderbank hat diesbezüglich ein Kategorisierungssystem aufgestellt, dass die einzelnen Unternehmen für die jeweiligen Kredite qualifizieren. So spielen Mitarbeiterzahl, Bestandsdauer des Unternehmens sowie die angestrebte Summe wichtige Rollen, um eine Kreditzusage abzuwickeln. Die Bundesregierung hat für eine strukturierte Kategorisierung bestimmte Parameter festgelegt, um die finanziellen Mittel kollektivwirksam umzuverteilen.

Kreditrückzahlungen stunden

Seit dem 1. April 2020 ist es Verbrauchern, die wegen der anhaltenden Corona-Krise in eine finanzielle Misere gerutscht sind, möglich, die anfallenden Kreditrückzahlungen zu stunden. Die Reglementierung ist ein weiterer Schritt seitens der Gesetzgebung, die Finanzkraft in den einzelnen Wirtschaftsbereichen aufrechtzuerhalten. So müssen Banken den jeweiligen Kreditnehmern die Zahlung von Tilgung und Zins sowie die Rückzahlung von Immobilien- und Konsumentenkrediten für drei Monate stunden.

Nach Angaben des Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) haben bereits mehrere Verbraucher auf die neue Regelung zurückgegriffen. Allein die Sparkassen setzten rund 80.000 Zins- und Tilgungsleistung von ihren Kunden aus. Die Commerzbank erwartet noch weitere Anträge. Zum 06. April wurden 1,5 Prozent des Gesamtbestandes der Verbraucherkredite gestundet. Die Bank rechnet damit, dass rund 10 bis 20 Prozent der eingegangenen Anträge sich auf eine Stundung beziehen werden.

Die gesetzliche Vorschrift der Bundesregierung fußt auf der Corona-Situation, so dass Verbraucher nur eine Kreditrückzahlung stunden können, wenn ihre Liquidität nachweislich durch die Pandemie beeinträchtigt ist. Die Banken prüfen die Anträge diesbezüglich genau.

Kreditantrag stellen

Obwohl die Corona-Pandemie den Märkten Kapital entzieht, ist der Finanzsektor zu großen Teil stabil. Nicht zuletzt ist dafür die Rettungsoffensive der Bundesregierung verantwortlich. Die Rücklagen aus den vergangenen Jahren ermöglichen die finanzielle Kompensierung in der aktuellen Situation. Letztlich wird somit der Wirtschaft unter die Arme gegriffen, wovon auch Kreditnehmer profitieren können. Auch in der Corona-Krise ist die Stellung eines Kreditantrags möglich. Weder sind die Zinsen gestiegen, noch sind die Geldmittel bemessen.