Auch Privatanleger können fallende Märkte handeln. Hier sind neun Tipps für Ihren Einstieg in den Short-Handel.

Short Trading ist nicht nur etwas für Hedgefonds. Über den CFD-Handel können Privatanleger ebenso Rendite in fallenden Märkten erzielen. Ein CFD (Contract for Difference) ist ein Derivat, das die Preisentwicklung eines zugrunde liegenden Finanzinstruments widerspiegelt. Mit CFDs können Sie diese Finanzinstrumente shorten, wenn Sie erwarten, dass deren Wert fallen wird. Es können auch nicht nur Aktien geshortet werden; Sie können in praktisch allen Märkten fallende Kurse traden.

Unsere neun Tipps für diejenigen, die neugierig sind: Wie können Sie Ihre strategischen Erkenntnisse nutzen, um Gewinne zu erzielen, während die Preise auf alles fallen, angefangen von Aktien, Währungen, Rohstoffen und Indizes bis hin zu festverzinslichen Wertpapieren?