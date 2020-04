Crash oder Erholung? Es braut sich etwas zusammen...

Liebe Leserinnen und Leser,

wegen der Corona-Krise mussten wir in Februar und März einen erheblichen Kurs-Rückschlag in Kauf nehmen. Technisch gesehen war es ein Crash, weil weit mehr als 20 Prozent der vorherigen Anstiegsbewegung vernichtet wurde.

Die Kurse haben nun eine gute Gegenbewegung gebildet, so dass sich eine neue Chance für die Bären ergeben könnte. So sieht meine aktuelle Prognose aus.

