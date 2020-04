Unfassbar robust präsentiert sich das Wertpapier des Onlinehändlers Amazon.com zu Beginn dieser Woche. Die offenen Stellen spiegeln dabei großes Auftragsvolumen beim Händler hin, die aktuelle Krise wirkt sich offenbar als Beschleuniger für das Unternehmen aus und weckt große Kursfantasie bei Investoren. Am Montag legte die Aktie um über sechs Prozent direkt an ihre Jahreshochs bei 2.185 US-Dollar zu. Zwar stellt diese Marke einen Widerstand dar, dieser könnte aufgrund der Aufwärtsdynamik aber schon bald der Geschichte angehören. Kurz- bis mittelfristig ergeben sich Chancen für Käufer und Langfristinvestoren.

Technisch stark

Um erfolgreich an einem Folgekaufsignal bei Amazon.com partizipieren zu können, sollte ein nachhaltiger Kursanstieg über 2.185 US-Dollar abgewartet werden. In diesem Szenario würde weiteres Kurspotenzial an das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 2.333 US-Dollar freigesetzt werden können. Dort wird sich schließlich der weitere Werdegang der Aktie entscheiden. Bis dahin kann aber über ein Long-Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN CL7XR1 eine Rendite von bis zu 45 Prozent erzielt werden. Solange dies aber nicht der Fall ist, bleibt das Wertpapier kurzfristig als neutral zu bewerten und könnte noch einmal in den Unterstützungsbereich zwischen 2.000 und 2.050 US-Dollar zurückfallen.