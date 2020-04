Die OPEC will zusammen mit anderen Ölproduzenten die Fördermenge drosseln, so soll der Ölpreis wieder steigen. Allerdings liegen noch mehr als 3 Milliarden Barrel Öl in den Lagern. Somit ist der Markt weiter gut versorgt. Die Analysten von Independent Research sehen sogar eine Überversorgung, die anhalten dürfte.Das dürfte die Zahlen von Ölkonzernen wie Royal Dutch Shell weiter belasten. Die Margen dürften darunter ...