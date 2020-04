DAX – Es geht langsam nach oben – hoffentlich!

USA: Erste “Corona-Krisen”- Zahlen von Unternehmen in dieser Woche

Die aktuelle Woche dürfte hierzu Hinweise liefern, wobei die Richtung, in die es geht, von verschiedenen Faktoren abhängig sein wird. Da sind zum einen natürlich die Zahlen zur weiteren Verbreitung des Corona-Virus in den großen Volkswirtschaften. Daneben könnte die Stimmung hierzulande auch von den Entscheidungen in Bezug auf die Anti-Corona-Maßnahmen in dieser Woche abhängen: wie lange wird welche Beschränkung verlängert, was gibt es in Bezug auf eine Normalisierung? Zum anderen dürften die Anleger auf anstehende Konjunkturdaten achten und hierbei in erster Linie darauf, wie stark sich die Pandemie bereits auf diese ausgewirkt hat. Im Vordergrund stehen hier unter anderem die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze in den USA sowie Daten vom dortigen Immobilienmarkt. Aus der Eurozone dürfte ebenfalls die Industrieproduktion interessieren, aus China beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt.